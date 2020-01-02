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محافظ جدة لـ”التجارة”: حاربوا التستر

محافظ جدة لـ”التجارة”: حاربوا التستر
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المناطق - الرياض

الأمير مشعل بن ماجد مطلعا على تقرير فرع وزارة التجارة. الأمير مشعل بن ماجد مطلعا على تقرير فرع وزارة التجارة.

أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أهمية بذل المزيد من الجهود لمحاربة التستر التجاري والسلع المغشوشة.

جاء ذلك خلال تسلمه في مكتبه تقرير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة لعام 1440هـ، الذي قدمه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالإله بن علي بن مشيط. وقدم المهندس بن مشيط شرحاً موجزاً للأمير مشعل بن ماجد عن التقرير الذي تضمن إنجازات فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة في قطاعاته التنظيمية؛ منها قطاع الأعمال وقطاع الشؤون الرقابية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الأداء والإنجاز من خلال مركز خدمة العملاء بالفرع، وارتفاع نمو الصادرات السعودية من خلال زيادة عدد شهادات المنشأ التي أصدرها الفرع عن العام الماضي، وعدد القضايا التي تم ضبطها بسبب مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ومكافحة الغش التجاري وتم رفعها للنيابة العامة.

 

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