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الإطاحة بعصابة سرقة المنازل في الرياض

الإطاحة بعصابة سرقة المنازل في الرياض

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الإطاحة بعصابة سرقة المنازل في الرياض

الإطاحة بعصابة سرقة المنازل في الرياض
http://almnatiq.net/?p=816476
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين / كليهما في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكابهم جرائم سرقة المنازل من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من جواهر ومصاغات ذهبية وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب سبع جرائم في أحياء الإسكان والوزارات والصحافة والحمراء وغرناطة، وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب (900,000) تسع مئة ألف ريال حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

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