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شاهد.. شاعر يعدد إنجازات وزير الحرس الوطني في قصيدة: “ما هو راعي أقوال شفناه في مكة وشفنا مساره”

شاهد.. شاعر يعدد إنجازات وزير الحرس الوطني في قصيدة: “ما هو راعي أقوال شفناه في مكة وشفنا مساره”

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شاهد.. شاعر يعدد إنجازات وزير الحرس الوطني في قصيدة: “ما هو راعي أقوال شفناه في مكة وشفنا مساره”

http://almnatiq.net/?p=816509
المناطق - الرياض

بمناسبة مرور عام على تولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، حقيبة وزارة الحرس الوطني، عدد الشاعر سلطان بن بتلاء إتجازات الأمير عبدالله من خلال قصيدة ألفها وألقاها بنفسه.

وخلال القصيدة، رصد الشاعر أفعال الأمير بداية من تولي منصب نائب أمير مكة المكرمة، وحواراته مع المواطنين وسعيه لحل مشاكلهم، مرورا لمساعيه لفك رقاب المواطنين، وأخيرا إنجازاته في وزارة الحرس الوطني.

وقال الشاعر في قصيدته:

عام قضىى بالخير والغيث همال وسقنا لمن جاب البشارة بشارة

لإن الذي جانا ما هو راعي أقوال شفناه في مكة وشفنا مساره

عبدالله وبندر وعبدالعزيز وآل سعود اسم يكفيك طول العبارة

عز الله اللي ساد بالجمع رجّال محكحك نادر براسه نعاره

ولو جاه متظلم ولو قال ما قال يحكم عليه بحكمة أهل الأمارة

ولا ذل من جا يشتكي عنده الحال يوجهه ولا يزيد انكساره

عين على الحد الجنوبي والأبطال وعين على تحقيق فن الإدارة

للشر دفاع وللخير بذال وجاهه يفك أرقاب فكة ازراره

جا بيدعم التطوير ويحقق آمال من طيبه ومن طيب حظ الوزارة

هذا ولد بندر عسى سنينه طوال عضد الأمير محمد ومستشاره

عون الملك سلمان في كل الأحوال وسيوفه البتارة في كل غارة

معهم نسير لرؤية تبهج البال وتسعى لتمكين الوطن وازدهاره

 

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