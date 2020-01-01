“واتساب” يجهّز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالاً بالعام الجديد

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كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب” يجهّز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالاً بقدوم العام الجديد 2020

وأوضح تقرير نشره موقع “تايمز نيوز ناو”، أن “واتساب”، لأول مرة، مكّن مستخدميه من إنشاء ملصق احتفالي بالعام الجديد، لإرساله إلى الأصدقاء، يضبطه كل شخص على حسب رغبته وتفضيله

وطرح “واتساب” تلك الأداة الجديدة، التي ستجعل المستخدم يرسل ملصقاً خاصاً به، بدلاً من تنزيل ملصقات احتفالية من تطبيقات خارجية أو استعارة ملصقات من أصدقاء آخرين، يظهر أنها ليست مخصصة لمَن يرسل إليه التهنئة بالعام الجديد

وتتوافق الخدمة الجديدة على العمل عبر تطبيقي “واتساب” على نظامَي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”