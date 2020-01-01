انطلاق فعاليات “سفاري بقيق” الرابع غداً الخميس

بقيق - عبدالله السعيدي

تنطلق غداً الخميس فعاليات مهرجان “سفاري بقيق” لتراث الصحراء بنسخته الرابعة، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأحد الماضي ، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة ليستمر مدة ١٦ يوم ، على طريق بقيق – صلاصل بجوار كوبري صلاصل، وبمشاركة فرق من الدول الخليجية.

وأكد محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، اكتمال كافة التجهيزات وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، وجميع الخدمات إضافة إلى التطوير المستمر في خدمات موقع المهرجان، لافتاً إلى أن المهرجان ومن خلال تنظيمه لأربع نسخ متتالية يقدم خدمة نوعية لأهالي بقيق والمنطقة الشرقية بشكل عام، حيث وضع هذا المهرجان محافظة بقيق على خارطة المواقع السياحية بالمملكة، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته للمهرجان في نسخته الرابعة مما يؤكد اهتمام سموه ودعمه لمهرجان سفاري بقيق والمهرجانات السياحية بشكل عام في المنطقة، التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع.

وأشار المتحمي، إلى أن مهرجان سفاري بقيق يؤصل تراث الصحراء لدى أفراد المجتمع، كما أنه محفزا جيدا لاستخراج المخزون الحرفي لديهم، كما أن الزوار أيضا لديهم الفرصة لتجربة الحياة الصحراوية إذ تم تخصيص مضارب برية للأسر الزائرة، ومسابقات تمثل هوية المهرجان مثل شبة النار وتجربة ركوب الخيل والأبل والسفاري ومسابقة الصيد بالصقور وغيرها، وسيكون المهرجان تجربة فريدة للزوار؛ لتنوعت الفعاليات مع الأجواء الشتوية التي تتناسب مع الرحلات الصحراوية والفعاليات الأخرى.

وأضاف المتحمي أن المهرجان يخلق فرص لمشاركة الأسر المنتجة في السوق الشعبي، كما يوفر العديد من فرص العمل للشباب من خلال أكثر من 55 فعالية متنوعة، تقام في موقع استراتيجي على طريق “الدمام – الرياض”.

ومن جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن البلديات المشاركة أنهت تجهيزات الموقع بتهيئة البنية التحتية، كما تم إضافة عدد من الخدمات للزوار ولخدمة المشاركين، مشيراً إلى أن مهرجان سفاري بقيق يشهد إقبالا كبيراً من الزائرين من داخل المملكة وخارجها لاسيما مواطني دول الخليج، مؤكداً في الوقت ذاته حرص تفاعل الجهات المشاركة لإنجاح فعاليات المهرجان وتقديم ما لديها بشكل مميز