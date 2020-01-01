انتهاء الاستعدادات لانطلاق المهرجان الربيعي لأندية الحي بحفر الباطن

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

تشهد أندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية بتعليم حفر الباطن استعدادات مُكثّفة لإطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الترفيهي الربيعي خلال إجازة منتصف العام الدراسي ، وتمتد أعمال الاستعداد إلى اعتماد برامج المهرجان ودليل مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية والدورات التدريبية لمنسوبي النادي ومرتاديه .

وقد سبق هذه الاستعدادات على مستوى الأندية تحضيرات واجتماعات ترأسها سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن على مستوى الادارة من قبل الفريق التنفيذي( بنين – بنات ) بحيث تشمل فعاليات مهرجان الأندية على أنشطة تعليمية واجتماعية ودينية وترفيهية يتخللها المسابقات والدورات التدريبية النوعية فضلا عن العروض الفنية ومراسم للأطفال والدورات والمنافسات الرياضية المتنوعة بالإضافة للمخيمات التراثية التي تحاكي الحياة في الماضي.

وقد تابع الرحيلي -رئيس الفريق التنفيذي للأندية- عن كثب تفاصيل المهرجان واستعدادات الفرق العاملة ؛ مؤكداً بأن مثل هذه المهرجانات تعد قناة التواصل مع أنديه الحي الترفيهية التعليمية والاطلاع على ما تقدمه لأبنائنا الطلاب والطالبات من فعاليات ومناشط تربوية من شأنها تنمية ميولهم واتجاهاتهم سعيا لترسيخ رؤية2030 م ونشر قيم جودة الحياة واستغلال طاقات الشباب في أوقات الفراغ بما يفيدهم في حياتهم مشدداً على دور الأندية الرئيس في كونها حاضنة وطنية تربوية لتعزيز القيم والسلوك النبيلة التي نسعى لغرزها في نفوس الناشئة لاسيما في ظل ما تجده أندية مدارس الحي من دعم سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة حثيثة من معالي وزير التعليم.

من جهته ذكر ممثل الأندية -بنين- بالإدارة الأستاذ فهد بن زايد الشمري أن المهرجان الذي سينفذ بمشيئة الله تعالي يوم الاثنين القادم برعاية سعادة مدير التعليم ستشارك فيه جميع الأندية البنين والبنات ويشمل فعاليات وأنشطة جاذبة لكافة فئات المجتمع تتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الاندية والمجتمع ، مضيفاً بأن هناك مشاركات مميزة لأبنائنا فئة ذوي الهمم مع اقرانهم في كافة الأنشطة والفعاليات اضافة إلى فعاليات مصاحبة تهم المرتادين والمرتادات للنادي تتوافق مع الاجواء الشتوية كما ستقام عدد من المسابقات والدورات التي تعنى بالتطوير المهني واستكشاف قدرات أبنائنا راجياً من الله التوفيق وحاثاً أولياء الأمور على تحفيز أبنائهم للانضمام لمثل هذه المناشط .