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أمانة الحدود الشمالية تصدر اول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة

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أمانة الحدود الشمالية تصدر اول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة

أمانة الحدود الشمالية تصدر اول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=816538
المناطق_خالد الضبيبي
سلّم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري  أول رخصة مزاولة نشاط تجاري
لمدة 24 ساعة عن طريق بوابة بلدي وذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة ، حيث بدأ هذا اليوم الأربعاء الموافق 1-1-2020 م تطبيق قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحلات لمدة24 ساعة بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك . وعبر المواطن خلف فرحان الرويلي وبحضور رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي عن شكره وتقديره لحكومتنا حفظها الله وما تبذله مجهودات من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن ، وأن تلك القرارات تسهم في رفع معدلات الاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية كما تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي .
يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
ويمكن للمواطنين الذين لديهم الرغبة في استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة الدخول على بوابة بلدي والتقديم على الرخصة وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط .

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