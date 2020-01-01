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«الحصيني» يكشف حالة المناخ خلال إجازة منتصف العام الدراسي

«الحصيني» يكشف حالة المناخ خلال إجازة منتصف العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=816560
المناطق_الرياض

توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس ، أن يتغير الطقس خلال أيام أجازة منتصف العام الدراسي ، حيث تسود أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً من يوم غد الخميس حتى الأحد، بمناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والشمالية، وتميل إلى باردة نهاراً باردة جداً ليلاً من الإثنين حتى الجمعة.

وأوضح أن الأجواء بمنطقتي المدينة والشرقية تميل للاعتدال نهاراً والبرودة ليلاً من الخميس إلى الأحد، فيما تكون معتدلة إلى باردة نهاراً من الإثنين إلى الجمعة، مبيناً أن منطقتي مكة والساحل الغربي من ينبع إلى جازان مروراً بجدة ستكون الأجواء حارة نهاراً ولطيفة ليلاً من الخميس إلى الأحد.

وأشار الحصيني، إلى أن الرياح المتوقعة على معظم المناطق تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة لا تمنع من التنزه، عدا أجزاء من مناطق المدينة وتبوك ومكة حيث من الممكن أن تكون الرياح من متوسطة إلى شبه قوية نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.

ودعا الحصيني محبي الرحلات البرية “الكشتات” لأخذ الحيطة بقوله: “اكشتوا واحتاطوا”، فيما وجه نصيحة لسكان الرياض والقصيم والشرقية ونجران بارتداء ملابس شتوية متوسطة، وأهالي الشمالية وتبوك والجوف وحائل وخارج المدن بالملابس الشتوية الثقيلة، وأهالي سواحل البحر الأحمر وسطه وجنوبه ومكة بارتداء ملابس ربيعية.

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