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تطور مفاجئ في مفاوضات الهلال مع البليهي

تطور مفاجئ في مفاوضات الهلال مع البليهي
http://almnatiq.net/?p=816576
المناطق_الرياض

يبدو أن علي البليهي في طريقه إلى الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بعدما توقفت المفاوضات لتجديد عقده

وينتهي عقد علي البليهي صاحب الـ30 عامًا، مع نادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه خلال الفترة الحالية

وطلب علي البليهي من إدارة نادي الهلال مضاعفة الراتب السنوي في العقد الجديد، من أجل الاستمرار مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة الزرقاء، لتتوقف المفاوضات بينها وبين اللاعب ووكيل أعماله

وبدأ وكيل أعمال علي البليهي في الاستماع إلى العروض المقدمة للاعب، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه، خاصة بعد تألقه مع الهلال في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وذلك وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط

يُذكر أن علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي

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