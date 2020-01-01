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أمير الرياض يتفقد غدًا محافظة الحريق ويدشن مهرجان الحمضيات

أمير الرياض يتفقد غدًا محافظة الحريق ويدشن مهرجان الحمضيات
http://almnatiq.net/?p=816577
المناطق_الرياض

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غدًا الخميس, بزيارة تفقدية لمحافظة الحريق ضمن زيارات سموه لمحافظات المنطقة، ويلتقي خلالها برؤساء المراكز والأجهزة الحكومية وأهالي المحافظة ومراكزها, كما سيعقد سموه اجتماع بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي لمناقشة أوجه التنمية والخدمات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
وسيشرف سمو أمير منطقة الرياض؛ بعد ذلك حفل الأهالي، ثم يدشن سموه مهرجان الحمضيات الرابع بالحريق.
وثمن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء, باسمه واسم أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها, لسمو أمير منطقة الرياض زيارته للمحافظة وتدشين سموه لمهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق، منوها بالاهتمام والدعم والرعاية والتشجيع الذي تجده المحافظة من سمو أمير المنطقة؛ تجاه تعزيز البرامج والمهرجانات التي تسهم في تنمية وتطور محافظات المنطقة وتعزيز دورها التنموي وبما يتوافق ويحقق تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله- ويتوافق مع مرحلة التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 .
ونوه الجرباء بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض التي دائما ما تحث على تلمّس احتياجات الأهالي، ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية بالمحافظة، والعناية بالشباب والشابات وتوفير الفرص التي تمكّنهم من استثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة, داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
مما يذكر أن مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق يقام للعام الرابع على التوالي وتنظمه محافظة الحريق وغرفة الرياض بمشاركة هيئة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة, ويستمر 7 أيام, إذ يشهد هذا العام زيادة في أعداد المشاركين بواقع 120 معرضا أهمها معارض الحمضيات ومعارض للمناحل والعسل ومعارض للتمور، ومعارض الأسر المنتجة، إضافة إلى المعارض المتنوعة والفعاليات المخصصة للأسرة والطفل.
ويحظى المهرجان بمشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية والأهلية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان, إلى جانب إقامة العديد من الندوات والأمسيات الشعرية والفقرات المتنوعة.

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