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مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

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مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية
http://almnatiq.net/?p=816588
المناطق_محمد الحسن

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عدد من قرارات التكليف الإدارية على النحو التالي: الأستاذ عذال بن سليمان الرويلي مشرفاً للاستديو التعليمي في إدارة
الإعلام التربوي، الأستاذ مصعب بن عبداللطيف الخليف مشرفاً للتربية الإسلامية في مكتب التعليم بسكاكا “بنين”، الأستاذ تركي بن علي الزارع مشرفاً للغة إنجليزية في مكتب التعليم بدومة الجندل, الأستاذ هاني بن نزال الحمادي مشرفاً للرياضيات في مكتب التعليم بصوير، الأستاذ عاطف بن عبدالرحمن الحسن مشرفاً للتربية الاجتماعية في مكتب التعليم بدومة الجندل، الأستاذة نورة بنت خميس الشعيلان مشرفة للموهوبات في إدارة الموهوبات “بنات”, الأستاذة صفاء بنت إبراهيم الدرعان مشرفة للغة الإنجليزية في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”، الأستاذة أروى بنت أحمد الزيد مشرفة للحاسب الآلي في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”, الأستاذة نازك بنت بدر الهادي مشرفة للغة الإنجليزية في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”, الأستاذة أسماء بنت محمد الفراس مشرفة للرياضيات في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”, الأستاذة فدوى بنت محمد الخنجر مشرفة للتعليم الأهلي في مكتب التعليم الأهلي, الأستاذة تفاحة بنت محمد الطالب مشرفة متعاونة بإدارة شؤون المعلمات, الأستاذ راشد بن أحمد القايد مشرف متعاون بإدارة النشاط الطلابي, الأستاذة أماني بنت طلاق الدغمي مشرفة متعاونة بإدارة التربية الخاصة “بنات”, الأستاذة أفراح بنت شفاقة الشمري مشرفة متعاونة للحاسب الآلي بمكتب التعليم بطبرجل, الأستاذة ختمة بنت فرحان الشراري مشرفة متعاونة للتربية الإسلامية بمكتب التعليم بطبرجل, الأستاذة عيدة بنت كعيبر الشراري مشرفة متعاونة للغة العربية بمكتب التعليم بطبرجل, الأستاذة عهود بنت سعود المعين مشرفة متعاونة للرياضيات بمكتب
التعليم بطبرجل, الأستاذة عبير بنت عبدالله الهمط مشرفة متعاونة للتجهيزات المدرسية في مكتب التعليم بطبرجل, الأستاذ فهد بن مدالله الشراري مشرف متعاون للتجهيزات المدرسية في مكتب التعليم بطبرجل, الأستاذة أريج بنت محمد المرخان مشرفة متعاونة لخدمات الطالبات في مكتب التعليم بدومة الجندل .

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