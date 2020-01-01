وفاة رجل أمن أثناء تأدية عمله ومتابعة أحد المطلوبين بالرياض

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تُوفِّي رجل أمن من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بعد تعرُّض دوريته لحادث تصادم أثناء أداء عمله ومتابعة أحد الأشخاص.

وكشفت مصادر أن الدورية الأمنية تعرضت لحادث مروري في أثناء أداء عملها شرق مدينة الرياض، وبالقرب من إسكان الحرس الوطني، بعد متابعة أحد الأشخاص؛ ما تسبّب في وفاة قائد الدورية .

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، ونقل رجل الأمن المتوفى إلى المستشفى، فيما تعرّض زميله “المعاون” لإصابةٍ نقل على أثرها للمستشفى.

وتمكّنت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من القبض على الشخص المطلوب