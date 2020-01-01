مدني تبوك يكثف جولاته الميدانية على المزارع والمستودعات

المناطق- تبوك- علي العميري:

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت الزراعية والمستودعات والمنشآت التجارية وذلك ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية تحت شعار “وعيكم نجاة “.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري, أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار .حيث جرى التركيز خلال شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٠ على المنشآت الزراعية والمزارع والمستودعات وتدريب العاملين في تلك المواقع على استخدام المطفيات وتوعيتهم من المخاطر الزراعية .

وأشار الرائد الشمري ، إلى أنه خلال شهر ربيع الآخر تم إقامة 11 محاضرة توعوية ، واستقبال 438 طلب رخصة الكترونية ،

ومن خلال الجولات التفتيشية على جميع المنشآت تم تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في المنشآت الهامة على دورهم كمسؤولي سلامة و كيفية استخدام وسائل السلامة واعداد خطط الإخلاء .

أيضا تم الكشف على 1013 منشأة حكومية وتجارية وزراعية ، رصدنا من خلال الجولات بعض المخالفات وتطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 36 منشأة تجارية وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار 399 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة .

