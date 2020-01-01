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دورة تدريبية لإعداد 20 مدرباً سعودياً لـ”دوري المدارس” بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

دورة تدريبية لإعداد 20 مدرباً سعودياً لـ”دوري المدارس” بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

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دورة تدريبية لإعداد 20 مدرباً سعودياً لـ”دوري المدارس” بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

دورة تدريبية لإعداد 20 مدرباً سعودياً لـ”دوري المدارس” بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=816622
المناطق - واس

انطلقت الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم لدوري المدارس، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
وتستمر الدورة التي بدأت أمس بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم حتى الجمعة القادم، ويشارك فيها 20 مدرباً من مختلف محافظات المملكة، وتهدف لإعداد مدربين للنسخة الثانية من دوري المدارس الذي سينطلق مطلع فبراير المقبل في 47 محافظة.
ويحاضر في الدورة، البريطاني زبير يعقوب أحد المدربين المعتمدين من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم للمستويين الأول والثاني ورخصة ( B)، وتتضمن الدورة 4 محاور “تهيئة الفريق قبل انطلاق البطولة من خلال اختيار الطريقة الأنسب للمباريات، وتهيئة الفريق خلال يوم المباراة، وطريقة التعامل مع أحداث المباراة، وعلاقة المدرب مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية” .
وسيحصل المدربون في ختام الدورة الجمعة المقبل، على شهادة التدريب ( FA1) المستوى الأول وهي ما تعادل شهادة الـ” C” لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي امتداداً للدورات التي ينفذها مشروع دوري المدارس لتأهيل المدربين والإداريين والحكام للدوري الذي يستمر لخمسة أعوام (بدأ مطلع 2019)، مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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