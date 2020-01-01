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رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم
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المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، برؤساء أندية الدرجة الأولى، بحضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي مسلي آل معمر.
وتم خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولى، وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة الأولى، وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها ومسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، بالإضافة إلى اطلاع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الأولى وما تقوم به رابطة دوري المحترفين تجاه أندية الدرجة الأولى، ومتطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة من الموسم الرياضي 2019 / 2020.

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