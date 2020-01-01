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إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي

إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي
http://almnatiq.net/?p=816634
المناطق - وكالات

قالت إذاعة “RFI” الفرنسية إن “المعلومات بخصوص حضور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى”، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

وأكدت الإذاعة الفرنسية نقلا عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، وصول عدد كبير من “المرتزقة السوريين” إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وأفادت “RFI” بأن شركة الخطوط الجوية الليبية “Afriqiyah Airlines” وشركة الطيران “Ajniha”، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

جدير بالذكر أن حكومة السراج نفت وجود مرتزقة سوريين على التراب الليبي، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، أكد مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ماهر عبد الرحمن، في تصريح لـ RFI، أن 500 مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

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