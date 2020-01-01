احدث الأخبار

أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
منطقة الجوف
 إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي
أبرز المواد
 المياه الوطنية تصدر بيان توضيحي حول المقطع المتداول لعميل شكك في كفاءة العدادات الذكية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 دورة تدريبية لإعداد 20 مدرباً سعودياً لـ”دوري المدارس” بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم
أبرز المواد
 مدني تبوك يكثف جولاته الميدانية على المزارع والمستودعات
منطقة تبوك
 رئيس الهيئة العامة للرياضة ينال جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019
أبرز المواد
 انسحاب الميليشيات من محيط السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة
أبرز المواد
 هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة وثلوج على بعض المناطق
أبرز المواد
 الفيصلي يوافق على انتقال غوستافو إلى الوحدة
أبرز المواد
 وفاة رجل أمن أثناء تأدية عمله ومتابعة أحد المطلوبين بالرياض
أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

منطقة الجوف
إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي

إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي

أبرز المواد
المياه الوطنية تصدر بيان توضيحي حول المقطع المتداول لعميل شكك في كفاءة العدادات الذكية

المياه الوطنية تصدر بيان توضيحي حول المقطع المتداول لعميل شكك في كفاءة العدادات الذكية

أبرز المواد
رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

أبرز المواد

أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=816637
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم ، والد الشهيد طيار طارق بن منزل بن مقبل النصير ، يرافقه رجل الأعمال الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الشهيد، بمناسبة منح الشهيد الطيار طارق النصير وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي كان يقودها أثناء تأدية عمله عام 1423هـ.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف للشهيد الطيار بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، فهو كان يؤدي عمله خدمة لدينه وقيادته ولوطنه .

من جانبه أعرب رجل الأعمال منزل النصير عن شكره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال ومشاعر سموه الطيبة تجاه أسرة الشهيد، داعياً الله أن يمتع سموه بالصحة والعافية .

روابط ذات صلة

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية
نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة

نائبا رئيس غرفة الجوف يلتقون مشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة
نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يلتقي المدير العام لتلفزيون المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*