أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم ، والد الشهيد طيار طارق بن منزل بن مقبل النصير ، يرافقه رجل الأعمال الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الشهيد، بمناسبة منح الشهيد الطيار طارق النصير وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي كان يقودها أثناء تأدية عمله عام 1423هـ.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف للشهيد الطيار بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، فهو كان يؤدي عمله خدمة لدينه وقيادته ولوطنه .

من جانبه أعرب رجل الأعمال منزل النصير عن شكره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال ومشاعر سموه الطيبة تجاه أسرة الشهيد، داعياً الله أن يمتع سموه بالصحة والعافية .