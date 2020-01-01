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أمير الجوف يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك

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أمير الجوف يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك

أمير الجوف يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك
http://almnatiq.net/?p=816641
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالحقباني ومرافقيه في زيارتهم للمنطقة ، مطلعاً خلال الاستقبال على سير العمل في منافذ المنطقة، والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها ، متضمناً مستجدات العمل الجمركي, والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة إلى الأفضل.

ونوه سموه بالدور البارز والهام لرجال الجمارك في تعزيز التبادل التجاري، وحماية أسواق المملكة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمساهمة في حماية حدود الوطن.

من جانبه أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال المنافذ الجمركية وتوجيهاته الدائمة بتقديم الدعم والمساندة لأعمال الهيئة في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير عام جمرك منفذ الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني, ومدير جمرك مطار الجوف عبيد بن مبشر العنزي.

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