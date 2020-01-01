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الفتح ينهي موسم الاتحاد محليا ويتأهل إلى دور الـ8 في كأس الملك

الفتح ينهي موسم الاتحاد محليا ويتأهل إلى دور الـ8 في كأس الملك
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المناطق - الرياض

أنهى فريق الفتح الأول لكرة القدم موسم نظيره الاتحاد من حيث المنافسة على الألقاب المحلية، بعد أن تغلب عليه بهدفين في مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأربعاء، وأقصاه من المنافسة، محولاً تأخره بهدف إلى فوز، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في «الشرائع» ليصعد لملاقاة أبها فيربع النهائي.
وكان الاتحاد قد تأهل في الموسمين الماضيين إلى المباراة النهائية لكأس الملك، توج على إثرها باللقب في 2018 بفوزه على الفيصلي، وحل وصيفاً للبطل عام 2019 بعد خسارته أمام التعاون، في حين باتت آمال الاتحاد في عداد المنتهية في المنافسة على البطولات محلياً إذ يحتل المركز الـ13 دورياً، في وقت ودع كأس الملك من دور الـ16، فيما تبقى له مشاركة خارجية في بطولة محمد السادس العربية.

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