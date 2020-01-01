احدث الأخبار

محافظ وادي الدواسر يفتتح مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد
منطقة الرياض
 الفتح ينهي موسم الاتحاد محليا ويتأهل إلى دور الـ8 في كأس الملك
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
منطقة الجوف
 إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي
أبرز المواد
 المياه الوطنية تصدر بيان توضيحي حول المقطع المتداول لعميل شكك في كفاءة العدادات الذكية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 دورة تدريبية لإعداد 20 مدرباً سعودياً لـ”دوري المدارس” بالتعاون مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم
أبرز المواد
 مدني تبوك يكثف جولاته الميدانية على المزارع والمستودعات
منطقة تبوك
 رئيس الهيئة العامة للرياضة ينال جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019
أبرز المواد
 انسحاب الميليشيات من محيط السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة
أبرز المواد
محافظ وادي الدواسر يفتتح مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد

محافظ وادي الدواسر يفتتح مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد

منطقة الرياض
الفتح ينهي موسم الاتحاد محليا ويتأهل إلى دور الـ8 في كأس الملك

الفتح ينهي موسم الاتحاد محليا ويتأهل إلى دور الـ8 في كأس الملك

أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك

أمير الجوف يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك

منطقة الجوف
أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

أمير الجوف يستقبل والد الشهيد طيار طارق النصير منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

منطقة الجوف

محافظ وادي الدواسر يفتتح مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد

محافظ وادي الدواسر يفتتح مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد
http://almnatiq.net/?p=816650
وادي الدواسر - فالح الدوسري.

افتتح سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبد الله بن سليمان المبارك اليوم (الأربعاء) مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد بالمحافظة ، وذلك بحضور مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.
وعقب قص شريط الافتتاح تجول سعادة المحافظ واللواء السبيعي داخل المبنى واطلعا على ما يحتويه من مكاتبٍ وأقسام ، واستمعا لشرحٍ مفصل من مدير الادارة المقدم احمد بن يحيى العسيري عن الجهود التي تبذلها الإدارة في مجال مكافحة المخدرات والتوعية بهذه الآفة الخطيرة.

ونوه ” المبارك” بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لإدارة مكافحة المخدرات على مستوى المملكة ، في سبيل حفظ البلاد والعباد من هذه السموم القاتلة , كما اشاد بدور رجال مكافحة المخدرات وما يبذلونه من جهود موفقة ومباركة في اجتثاث هذه الافة الخطيرة.

من جانبه أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على العناية والاهتمام الذي توليه بكافة القطاعات وإدارة مكافحة المخدرات على وجه الخصوص ، متقدما بالشكر لمحافظ وادي الدواسر على افتتاحه المبنى.

روابط ذات صلة

وفاة رجل أمن أثناء تأدية عمله ومتابعة أحد المطلوبين بالرياض

وفاة رجل أمن أثناء تأدية عمله ومتابعة أحد المطلوبين بالرياض
أمير الرياض يتفقد غدًا محافظة الحريق ويدشن مهرجان الحمضيات

أمير الرياض يتفقد غدًا محافظة الحريق ويدشن مهرجان الحمضيات
توقيع اتفاقية بين جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية والإسكان التنموي

توقيع اتفاقية بين جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية والإسكان التنموي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*