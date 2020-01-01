محافظ وادي الدواسر يفتتح مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد

وادي الدواسر - فالح الدوسري.

افتتح سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبد الله بن سليمان المبارك اليوم (الأربعاء) مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد بالمحافظة ، وذلك بحضور مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وعقب قص شريط الافتتاح تجول سعادة المحافظ واللواء السبيعي داخل المبنى واطلعا على ما يحتويه من مكاتبٍ وأقسام ، واستمعا لشرحٍ مفصل من مدير الادارة المقدم احمد بن يحيى العسيري عن الجهود التي تبذلها الإدارة في مجال مكافحة المخدرات والتوعية بهذه الآفة الخطيرة.

ونوه ” المبارك” بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لإدارة مكافحة المخدرات على مستوى المملكة ، في سبيل حفظ البلاد والعباد من هذه السموم القاتلة , كما اشاد بدور رجال مكافحة المخدرات وما يبذلونه من جهود موفقة ومباركة في اجتثاث هذه الافة الخطيرة.

من جانبه أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على العناية والاهتمام الذي توليه بكافة القطاعات وإدارة مكافحة المخدرات على وجه الخصوص ، متقدما بالشكر لمحافظ وادي الدواسر على افتتاحه المبنى.

