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محافظ وادي الدواسر يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

محافظ وادي الدواسر يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

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محافظ وادي الدواسر يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

محافظ وادي الدواسر يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=816655
المناطق :شاجع الدوسري

استقبل سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك صباح اليوم (الأربعاء) مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

ورحب سعادة المحافظ في بداية اللقاء باللواء الدكتور السبيعي ، منوهًا بالجهود التي تبذلها الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- في المحافظة على الأمن واستتبابه والقضاء على المخدرات.

وعقب اللقاء قام اللواء “السبيعي” بزيارة إلى محكمة وادي الدواسر التقى خلالها كلا من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سعد الدوسري وفضيلة القضاة بالمحكمة.

كما قام بزيارة رئيس فرع النيابة العامة بوادي الدواسر فضيلة الشيخ خالد العيسى ، واطلع على ما تقوم به المديرية بقيادة المقدم أحمد بن يحيى عسيري من جهودٍ في القضاء على آفة المخدرات بشتى أنواعها ، مؤكداً تذليل كل الامكانيات والتعاون في سبيل محاربة هذه آلافه .

من جانبه أكد مدير فرع مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر المقدم أحمد بن يحيى عسيري أن ما تقوم به المديرية من جهود في مكافحة المخدرات وضبط المروجين يأتي ضمن واجبها في الدفاع عن الوطن والمواطن.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشاركات المجتمعية بهدف توعية الطلاب والشباب بخطورة آفة المخدرات وتأثيرها السلبي علي الفرد والمجتمع ، حيث وجدت تفاعًلا كبيراً من جميع أفراد المجتمع ، مؤكدا على العمل من أجل الحفاظ على الشباب بكل الوسائل الممكنة وبالتعاون مع الجميع، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن وفق توجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله تعالىِ.ِ

وفي الختام تم تكريم عدد من منسوبي الإدارة.

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