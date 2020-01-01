رمز الفخامة يحقق كأس الحفل الثامن بفروسية الجوف

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أطلق ميدان فروسية الجوف أمس الثلاثاء ثامن حفلات سباق الموسم 1441 هـ بمدينة سكاكا على أربعة أشواط بمسافة 1600 متر لكل شوط حقق كأس السباق في شوط الكأس رمز الفخامة لإسطبل العكوف.

وجرت منافسات الأشواط الأربعة بين الجياد المشاركة، حقق في المركز الأول في الشوط الأول اشراقة الحجاز لـ اسطبل ذيب المراقيب، والمركز الأول في الشوط الثاني الرفيق الأمين لفيصل فرحان الدغمي، والمركز الأول في الشوط الثالث ولد فخامة لعبدالرحمن عبدالهادي النصيري، والمركز الأول في الشوط الرابع رمز الفخامة لإسطبل العكوف.

وفي ختام الأشواط توج مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي الملاك الحاصلة جيادهم على المراكز الأولى في الأشواط الأربعة، مثمناً مشاركة الجهات الحكومية في الحفل الثامن وجهود اللجان العاملة في الميدان.