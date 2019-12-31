إصابة سبعة في حادث انقلاب بالمخواة

المناطق-الباحة

اصيب سبعة من عائلة واحدة بإصابات خطيرة ومتوسطة وبسيطة اثر حادث انقلاب في المخواة

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه وقع حادث انقلاب اليوم الاربعاء بالمخواه قبل محطة الجبل ونتج عنه سبع إصابات .

مشيرا بانه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر والقائد الميداني بقيادة عبدالله غرامه للموقع وفرقة من اسعاف الصحة وايضاً الدفاع المدني وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود سبع اصابات بالموقع من عائله واحده منها ثلاث اصابات خطيره، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الاحمر وفرقة اسعاف الصحة الى مستشفى المخواه العام

واصابه متوسطه وثلاث اصابات بسيطه تم التعامل معها ايضاً اسعافياً ونقلت لمستشفى المخواه العام عن طريق الهلال الأحمر