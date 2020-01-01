مدير جامعة الباحة يدشن المرحلة الأولى من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس

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دشن معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ المرحلة الأولى لسكن أعضاء هيئة التدريس، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس ، وذلك على المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية .

وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله الحسين؛ أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، يجسّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمّو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله تعالى – على توفير كافة سبل الراحة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام والتعليم العالي والجامعي بشكل خاص .

وقال معاليه: مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس يمثل دفعة قوية لدعم العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة من أجل خدمة أبناء هذا الوطن، ويعد الإسكان الجامعي بجامعة الباحة مفخرة لتوفير بيئة أكاديمية متميزة،

بدوره أكد وكيل الجامعة رئيس اللجنة الدائمة للإسكان الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي؛ أن الجامعة سخرت جهودها لإيجاد البيئة الأكاديمية والتعليمة المتطورة.

وأضاف أنه أجل تنظيم لائحة الإسكان وما يتعلق به من احتياجات مختلفة صدر قرار معالي مدير الجامعة عام ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة، بتشكيل اللجنة الدائمة للإسكان لتقوم بإعداد اللائحة، ومناقشة القضايا المتعلقة بهذا المرفق الحيوي

موضحاً الدكتور الشرفي أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتكون من تسع وتسعين فيلا مكونة من دورين على ثلاثة نماذج مختلفة المساحة والمحتوي، إضافة إلى ثلاث عشرة عمارة تضم مائة وعشر شقق سكينة.

عقب ذلك قامت اللجنة الدائمة للإسكان باستعراض اللائحة، ومناقشة القضايا المتعلقة بالمرحلة الأولى من إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والرد على استفسارات ومقترحات أعضاء هيئة التدريس.

وقد شهد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ في ختام حفل التدشين قرعة توزيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية على أعضاء هيئة التدريس، وكرم معاليه أعضاء اللجنة الدائمة لسكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

