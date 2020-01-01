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انطلاق مهرجان ” ربيع ضباء “الترفيهي والتسويقي غدًا

انطلاق مهرجان ” ربيع ضباء “الترفيهي والتسويقي غدًا

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انطلاق مهرجان ” ربيع ضباء “الترفيهي والتسويقي غدًا

انطلاق مهرجان ” ربيع ضباء “الترفيهي والتسويقي غدًا
http://almnatiq.net/?p=816686
المناطق- تبوك:

يدشن محافظ ضباء محمود الحربي غدا فعاليات مهرجان ربيع ضباء الترفيهي والتسويقي الذي يقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمحافظة.
ويحفل المهرجان الذي يستمر 40 يوما بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة الترويحية كعروض الألعاب وعروض الفنون الشعبية والمسرح المكشوف والألعاب الهوائية والألعاب الكهربائية وغيرها من البرامج التي تهم الشباب والأسرة والطفل .
وسيشهد المهرجان في يومه الأول العديد من الفعاليات والمشاركات المتميزة ومنها عروض “الخيمة التسويقية” بحضور الأهالي والمقيمين بالمحافظة.
ويأتي المهرجان في إطار سعي مجلس التنمية السياحية بضباء إلى تعزيز دوره المجتمعي والإسهام في تفعيل الجوانب السياحية في المحافظة .

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