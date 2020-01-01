85 مليون ريال لتنفيذ 14 حديقة في الاحساء

المناطق - فتحيه عبدالله

ضمن مبادرة مشاريع أنسنة المدن تتواصل اعمال امانة الاحساء حالياً لتنفيذ 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع كأحد مستهدفات المبادرة والتي تهدف الى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ، وتشمل هذه المشاريع انشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وانشاء دورات مياه عامة، بالإضافة الى تضمن المبادرة لمشروعين آخرين هما ( حفر آبار وخزانات ري للمزروعات ، اعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا ” شبكة ري اتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة ” ) .

وقال أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم خلال جولته مؤخرا على مشاريع الحدائق، أن مشاريع وخطط الامانة القائمة والمستقبلية من شأنها ان تُسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 ، موضحاً ان كلفة تنفيذ مشاريع هذه المبادرة يُقدر بحوالي 85.000.000 ( خمسة وثمانون مليون ) ريال .

وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – لماتقدمه من دعم واهتمام لامحدود بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعته ودعمه تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء.