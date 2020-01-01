بلدية الخفجي: زيادة الكادر البشري بالمسلخ

المناطق - سطام الفروان

كشفت بلدية الخفجي عن زيادة الكادر البشري في المسلخ وذلك ضمن استعداداتها لفترة الإجازة الحالية ، وكذلك استكمالا للحملات التي تقوم بها البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وإدارة النظافة وتجهيزاً لإجازة المدارس من خلال تنفيذ عدة حملات رقابية على سوق الأغنام .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية قامت بزيادة الكوادر البشرية بمسلخ المحافظة حيث تم زيادة الجزارين والنظافة إلى 18 عامل وتكليف عدد 2 من الأطباء البيطريين التابعين لمشغل المسلخ لمتابعة المذبوحات للتأكد من خلوها من الأمراض , مشيراً إلى استكمال معالجة التشوه البصري و رفع المخلفات والأنقاض من السوق أولاً بأول .

واكد على ضرورة التعاون مع البلدية في رمي المخلفات بالحاويات التي خصصتها البلدية في سوق الأغنام بعدد من المواقع المتفرقة بالسوق وعدم رميها أمام الحظائر وذلك لسلامة المستفيدين من الأمراض التي يتم تناقلها بسبب تجمع المخلفات أمام الحظائر كما أن البلدية في صدد تطبيق النظام بحق المخالفين من أصحاب الحظائر والذي يتم رمي المخلفات بالأراضي الفضاء.

ودعا المواطنين والمقيمين في محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 أو عبر تطبيق بلاغاتي .