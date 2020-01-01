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“السليس ” يتلقى خطاب شكر من مدير تعليم وادي الدواسر

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“السليس ” يتلقى خطاب شكر من مدير تعليم وادي الدواسر

“السليس ” يتلقى خطاب شكر من مدير تعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=816711
وادي الدواسر - فالح الدوسري

تلقى رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر الأستاذ صالح بن جري السليس خطاب شكر وتقدير من مدير ادارة التعليم في وادي الدواسر الدكتور احمد العُمري، وذلك نظير جهود بلدية وادي الدواسر في إنجاح البرامج والفعاليات التي قدمتها الإدارة خلال الفصل الدراسي الأول 1441 هـ

وأشار مدير تعليم وادي الدواسر في خطابه إلى أن رئيس بلدية وادي الدواسر ومنسوبي البلدية كانت لهم جهود مميزة وملموسة في إنجاح اي عمل وانجاز .

من جهته قدم رئيس البلدية باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية شكره الجزيل لمدير تعليم محافظة وادي الدواسر الدكتور احمد العُمري وثمّن هذا التكريم، مؤكدًا بأنه حافز لهم من أجل بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة هذا الوطن.

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