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مستقبل المسرح في التعليم لقاء بأدبي جدة

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مستقبل المسرح في التعليم لقاء بأدبي جدة

مستقبل المسرح في التعليم لقاء بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=816714
المناطق - عادل الزهراني

عقد منتدى المسرح يوم الأربعاء الماضي لقاء بعنوان ( مستقبل المسرح في التعليم تصور وافكار) وقد حضر مجموعة من المسرحيين والمهتمين ،وكان اللقاء ثرياًحيث استعرض الحاضرون تجاربهم في المسرح المدرسي الذي كان انطلاق لبدايتهم في هذا المجال . ومالأهمية المسرح في رسم شخصية النشء الجديد، واكتسابه مهارات مهمة وخصوصاً أن الرؤية 2030 مرتكزة بشكل أساسي على الشباب، فقد تم وضع تصور عام للمرحلة المقبلة وخصوصاً بعد اعتماد تدريس مادة المسرح في التعليم . واتفق الحضور على تقديم عدد من المبادرات لخدمة المسرح المدرسي، بعد ذلك اختتم مشرف المنتدى بشكر الحاضرين وأكد على رفع الأفكار والمبادرات المطروحة إلى رئاسة النادي
ليعتمد النادي مايمكن ان يُقدم من خلاله دعما لتوجه وزارة التعليم والثقافة مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين مؤخراً.
الجدير بالذكر أن المنتدى قدم خلال عامه الأول الكثير من المبادارات ،والدورات، وورش العمل ،واللقاءات الإثرائية، التي واكبت الرؤية في المضمون والأهداف والتطلعات.

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