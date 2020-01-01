أمير نجران يُطلق المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة

المناطق - واس

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بنجران، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات، ويستمر ثلاثة أيام.

وفور وصول سموه مقر المهرجان افتتح المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع على ما يحتويه من خدمات وأجنحة حكومية وزراعية وتسويقية، مبدياً سعادته بما شاهده، مثمناً جهود الجهات المشاركة في إقامة المهرجان.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني كلمة أوضح خلالها أن الحمضيات تعد رمزاً زراعياً تتميز به منطقة نجران، ويوجد بها آلاف الحيازات الزراعية التي تقدر مساحتها بـ (۲۷۰۰۰) هكتاراً، مشيراً إلى أن الفرع أطلق ضمن مبادرات الوزارة تفعيل برنامج دعم صغار مربين الماشية واستفاد من هذا البرنامج حتى الآن حوالي (11000) مواطناً، كما تم إطلاق برنامج ترقيم الإبل حيث بلغ العدد حتى الآن حوالي (700) رأس من الإبل، لافتاً أن هذه البرامج تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقى مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح، كلمة ثمن فيها دعم ورعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات السنوية بما يُسهم في تحقيق التنمية السياحية بالمنطقة وفق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تنوع الفعاليات والأنشطة السياحية بجميع مناطق المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقى المزارعين كلمتهم معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير نجران على ما يقدمونه لأهالي المنطقة والمزارعين من مهرجانات وفعاليات، مؤكدين أن إقامة مهرجان الحمضيات بما يصاحبه من برامج وفعاليات لأيام المهرجان يساعد على التنمية والاستثمار في منطقة نجران.

وسلم سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال الحفل مجموعة من المواطنين أصنافاً من نباتات الحمضيات، ضمن مبادرة سموه لتنشيط زراعة الحمضيات بالمنطقة، فيما كرم سموه الجهات المشاركة في المهرجان.

