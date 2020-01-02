تكليف “السقاف” رئيسا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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تكليف “السقاف” رئيسا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تكليف “السقاف” رئيسا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
http://almnatiq.net/?p=816732
المناطق - الرياض

بناءً على موافقة المقام السامي الكريم، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم قرارًا يقضي بتكليف الدكتور محمد السقاف رئيساً للجامعة.
ويأتي هذا القرار امتداداً للدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة بشكل عام، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشكل خاص، من القيادة – أيدها الله – بدءً من صدور النظام الجديد وإطلاق برنامج التحول الاستراتيجي للجامعة، وتأسيس مجلس أمناء الجامعة برئاسة سموه.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو البدء في التحول الاستراتيجي للجامعة للإسهام في تطوير قطاع التعليم، وتعزيز روابطه بالاقتصاد والصناعة، وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما يدعم تطلعات القيادة – أيدها الله – بأن تحقق الجامعة نتائج ملموسة من هذا التحول بما في ذلك تخريج كفاءات متميزة في تخصصات جديدة ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد والثورة الصناعية وتعزيز مستوى الجامعة ومكانتها الأكاديمية محليًا وعالميًا.

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