بلومبيرغ: “الوليد” أغنى الأثرياء العرب

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تصدر الأمير الوليد بن طلال، قائمة أثرياء العرب لعام 2019، وفق مؤشر وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية للمليارديرات.

وجاء الأمير الوليد، الذي يملك حصصا في شركات عالمية عدة، في المركز الأول للقائمة، بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

واحتل الملياردير السعودي محمد العمودي المركز الثاني، بثروة تصل قيمتها إلى 8.66 مليار دولار، فيما تتركز استثماراته في قطاعي الطاقة والبناء، فيما جاء مواطنه الملياردير محمد الجابر في المركز الثالث بثروة بلغت قيمتها 7.19 مليار دولار، ويمتلك سلسلة من الفنادق الفاخرة في أوروبا ومصر.

وفي المركز الرابع، جاء المصري نصيف سويرس، بثروة بلغت 6.86 مليار دولار، ويدير شركة إنشاءات في مصر، علاوة على شرائه نادي «أستون فيلا» في الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما احتل أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات، ماجد الفطيم، المركز الخامس بثروة 6.61 مليار دولار، عبر إدارته شركة تحمل اسمه، تعمل في العقارات والتجارة.