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الأونروا: وكالة الأمم المتحدة غير مسؤولة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث

الأونروا: وكالة الأمم المتحدة غير مسؤولة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث
http://almnatiq.net/?p=816752
المناطق - الرياض

أعلن مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني عدم مسؤولية الوكالة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث.
وأكد كودوني في بيان أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين بشكل فردي اختيار اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول الإنساني إذا أُتيح لهم ذلك.
وأوضح البيان أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين القيام بذلك بغض النظر إن كانوا مسجلين أو غير مسجلين لدى (الأونروا).
وأضاف أن القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تقع على عاتق السُلطات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية والأمنية داخل المخيمات.
وأشار إلى أنه بموجب القانون اللبناني يعد النازحون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان أجانب ولذلك يخضعون لقانون العمل اللبناني المتعلق بالأجانب، ولا يستطيعون الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وجاء بيان كوردوني اليوم، ردًا على مطالبات الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا بتحمل (الأونروا) مسؤولياتها تجاههم وفتح أبواب اللجوء إلى بلد ثالث.

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