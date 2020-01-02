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“حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة

“حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة
http://almnatiq.net/?p=816759
المناطق_الرياض

أجاب برنامج حساب المواطن، على استفسار أحد المستفيدين، قال خلاله: “الوالد توفي – الله يرحمه – ما هي إجراءات تعديل الأيبان في حسابه، أنا وكيل شرعي”.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء، أنه بإمكان الأم التسجيل كمستفيد رئيسي وإضافة الأبناء كتابعين في حالة وفاة رب الأسرة.

وأضاف: “سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة، وإضافة الأبناء كتابعين لها”.

وأشار البرنامج إلى أن ذلك يتطلب إرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).

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