الضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية بالشرقية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من غرب ووسط المملكة

فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج