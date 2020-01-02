الضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية بالشرقية

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http://almnatiq.net/?p=816763
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من غرب ووسط المملكة

فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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