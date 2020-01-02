احدث الأخبار

الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في تايلند استعداداً لكأس آسيا
أبرز المواد
 تقرير: 10 آلاف من “أطفال داعش” لا يزالون عالقين في سوريا
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة
أبرز المواد
 تكليف الدكتور السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أبرز المواد
 الضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية بالشرقية
أبرز المواد
 أداء صلاة الاستسقاء فى جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأونروا: وكالة الأمم المتحدة غير مسؤولة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث
أبرز المواد
 “غصن” ينضم إلى قائمة المديرين المطلوبين حول العالم
أبرز المواد
 مستخدمو أجهزة “آيفون” باتوا عرضة لخطر البرمجيات الخبيثة
أبرز المواد
 بلومبيرغ: “الوليد” أغنى الأثرياء العرب
أبرز المواد
 الحوثي يدمر التعليم بمقررات طائفية
أبرز المواد
 تكليف “السقاف” رئيسا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أبرز المواد
الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في تايلند استعداداً لكأس آسيا

الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في تايلند استعداداً لكأس آسيا

أبرز المواد
تقرير: 10 آلاف من “أطفال داعش” لا يزالون عالقين في سوريا

تقرير: 10 آلاف من “أطفال داعش” لا يزالون عالقين في سوريا

أبرز المواد
“حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة

“حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة

أبرز المواد
تكليف الدكتور السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تكليف الدكتور السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أبرز المواد

الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في تايلند استعداداً لكأس آسيا

الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في تايلند استعداداً لكأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=816770
المناطق_الرياض

افتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أمس الأربعاء تدريباته السعودي معسكره الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)

وأدى لاعبو الأخضر مساء امس حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي انطلقت بتمرين على التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة مصغّرة ذات أهداف تكتيكية

يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة المشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد المقرن، وكان في استقبال البعثة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بالإنابة خالد الفارس

ويواصل الأخضر اليوم الخميس تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب تايلاند يوم غدٍ الجمعة في ختام برنامج الإعداد لكأس آسيا، قبيل انطلاق منافسات البطولة

روابط ذات صلة

تقرير: 10 آلاف من “أطفال داعش” لا يزالون عالقين في سوريا

تقرير: 10 آلاف من “أطفال داعش” لا يزالون عالقين في سوريا
“حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة

“حساب المواطن” يوضح حقيقة توقف الدعم عن الأم والأبناء بعد وفاة رب الأسرة
تكليف الدكتور السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تكليف الدكتور السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*