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كيف يدخل حاملو تأشيرات الشنغن وإنجلترا وأميركا إلى المملكة؟

كيف يدخل حاملو تأشيرات الشنغن وإنجلترا وأميركا إلى المملكة؟
http://almnatiq.net/?p=816785
المناطق_الرياض

قالت مصادر بالسياحة، إن النظام الأساسي لـ التأشيرات السياحية للدخول إلى أراضي المملكة، يتضمن فقرة تم تفعيلها من أجل تسهيل دخول حاملي تأشيرات الشنغن والمملكة المتحدة وأميركا دون النظر إلى جنسية الزائر، بالتنسيق مع الناقلات الجوية العالمية والمحلية

وأكدت المصادر بحسب العربية نت أنه يسمح لحاملي التأشيرات التجارية والسياحية بالحصول على تأشيرة الدخول للمملكة فور وصولهم، شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التي منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضي السعودية، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية لحين خروجه من المملكة

يذكر أن المملكة قد أعلنت في 27 سبتمبر 2019 عن بدء استقبال السياح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، والذي يمكن السياح من استخراج تأشيرة سياحية صالحة لمدة عام، تسمح لهم بالإقامة في المملكة حتى 90 يوماً في الزيارة الواحدة

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