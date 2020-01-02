أمين محافظة ⁧‫حفر الباطن يزور ذوي الطفلة المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة

قام أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي بزيارة لمنزل ذوي الطفلة “الزين فيصل الظفيري” المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة بحي التلال بـ حفر الباطن للاطمئنان عليها .
رافق سعادته خلال الزيارة الأستاذ سعود الصقري مدير عام الفعاليات والمناسبات بالأمانة ، والمهندس مشل الطياوي مشرف عام الفعاليات ، والأستاذ علي المطيري مساعد الأمين للشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للأمانة ، والأستاذ محمد عقيل الشمري مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة .
وخلال الزيارة قدَّم سعادته للطفلة عدد من الهدايا لإدخال السرور والسعادة على قلبها داعياً المولى عز وجل أن يتم شفائها على خير ؛ من جهته أعرب والد الطفلة عن بالغ شكره وامتنانه لأمين حفر الباطن على مبادرته وزيارته الأبوية الحانية .
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