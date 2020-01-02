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أمين محافظة ⁧‫حفر الباطن يزور ذوي الطفلة المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة

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أمين محافظة ⁧‫حفر الباطن يزور ذوي الطفلة المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة

http://almnatiq.net/?p=816799
المناطق_حفر الباطن
قام أمين محافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩ المهندس علي بن سعيد الغامدي بزيارة لمنزل ذوي الطفلة “الزين فيصل الظفيري” المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة بحي التلال بـ ⁧‫حفر الباطن‬⁩ للاطمئنان عليها .
رافق سعادته خلال الزيارة الأستاذ سعود الصقري مدير عام الفعاليات والمناسبات بالأمانة ، والمهندس مشل الطياوي مشرف عام الفعاليات ، والأستاذ علي المطيري مساعد الأمين للشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للأمانة ، والأستاذ محمد عقيل الشمري مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة .
وخلال الزيارة قدَّم سعادته للطفلة عدد من الهدايا لإدخال السرور والسعادة على قلبها داعياً المولى عز وجل أن يتم شفائها على خير ؛ من جهته أعرب والد الطفلة عن بالغ شكره وامتنانه لأمين ⁧‫حفر الباطن‬⁩ على مبادرته وزيارته الأبوية الحانية .

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