أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

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تأسيا بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وإنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- صباح اليوم (الخميس)، صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ عمر الدويش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الذي حث المصلين في خطبته على كثرة الاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله، وتذكر النعم التي أسبغها علينا، مبيناً أهمية نعمة الماء، وضرورة الحفاظ عليها، مذكراً بتأدية ما أمر الله به، فمَنْ أخر زكاته وجب عليه المسارعة في إخراجها، ومَنْ قطع رحمه بادر بوصلها، وغيرها من الأفعال والأقوال التي تجلب رضا المولى عز وجل، وتجنب سخطه، سائلا الله أن يغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها سقيا خير وبركة، وأن يجعلها على رؤوس الجبال وبطون الأودية، وينبت بها الزرع، مختتما خطبته بالتذكير بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلب الرداء، تفاؤلا بتبدل الأحوال إلى الأفضل، وأملاً من الله بنزول الغيث.