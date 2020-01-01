مدير تعليم عنيزة يكرم الموهوبين والموهوبات من طلبة المدارس بالمحافظة 

كرم سعادة مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، يوم أمس الأربعاء، بمبنى إدارة التعليم، الطالبات والطلاب الموهوبين في مدارس التعليم بالمحافظة، وذلك في حضور الشريك المجتمعي لبرامج رعاية الموهوبين والموهوبات الأستاذ فهد بن عبد العزيز العوهلي، وعدد من قيادات التعليم، بالإضافة إلى الطلاب المكرمين وأولياء أمور الطالبات المكرمات.



وقدم رئيس قسم رعاية الموهوبين الأستاذ عادل المهنا، في بداية حفل التكريم كلمة استعرض خلالها إنجازات الطلبة الموهوبين في مدارس المحافظة والجوائز التي حصلوا عليها والتي شملت عدداً من المشاركات المختلفة على المستوى الوطني والدولي، كما ألقت رئيسة قسم رعاية الموهوبات الأستاذة أمينة الحميداني، كلمة هاتفية تحدثت فيها عن دور التعليم في رعاية الموهوب والموهوبة وتحسين برامج التطوير الطلابية من خلال محاكاة البرامج الدولية والمشاركة فيها.

من جانبه، تحدث ولي أمر الطالبة ديم علي السعيد، عن مشاركة ابنته ومشاركة الطالب عماد عادل الزنيدي في البرنامج التقني المقام في مدينة طوكيو في اليابان ممثلين للوطن في البرنامج الدولي الخاص برفع مهارات الموهوبين والموهوبات التقنية، وقدم شكره لوزارة التعليم بشكل عام ولتعليم عنيزة بشكل خاص على الرعاية الملموسة للموهوبين.

وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا المقدمة على الطلاب والطالبات، وشكرهم على جهودهم، وحثهم على الاستفادة من كل ما يقدم من برامج تعليمية وتدريبية بهدف إثراء معرفتهم ومداركهم.