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إعلان نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات

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المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات، الذي عُقد في شهر ربيع الأول الماضي؛ وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مؤنس العبدلي، أن اختبار الرخصة المهنية سيحلّ بديلًا عن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهةَ المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناءً على معايير المهنة؛ لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم

وأكد “العبدلي” أن الاختبار يُسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًّا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة؛ مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية

ونوّه مدير الاتصال المؤسسي، بأن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات؛ وذلك بعد صدور قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 816 وتاريخ 19/ 4/ 1441هـ بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/ 10/ 1440هـ؛ ليكون بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ الموافق 1/ 7/ 2020م

وأشار إلى أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عامًا؛ حيث بدأ في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية؛ لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة

واختتم “العبدلي” تصريحه بأن الهيئة تقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات من خلال حسابات الهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي @ETEC_SA، إضافة إلى مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً

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