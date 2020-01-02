شتاء طنطورة يعلن إلغاء حفل “رودجرز” وفرقة “شيك” في العلا

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أعلن مهرجان شتاء طنطورة، اليوم، إلغاء حفل الفنان نايل رودجرز وفرقة شيك في العلا لظروف خارجة عن الإرادة.

وقال الحساب الرسمي للمهرجان على “تويتر” اليوم: بكل أسف، نعتذر عن إلغاء حفل الفنان نايل رودجرز وفرقة شيك في #العلا؛ لظروف خارجة عن إرادتنا، لكن ما زالت حفلة “جاميروكواي” مستمرة يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٠ في #شتاء_طنطورة”.

ويقدم موسم شتاء طنطورة مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح.

وتقام فعاليات شتاء طنطورة في عطلات نهاية الأسبوع، بداية من 19 ديسمبر 2019 الماضي حتى 7 مارس 2020.

وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية والاقتراب بشكلٍ مثير من السحب في سماء العلا من خلال مناطيد الهواء أو الطائرات الكلاسيكية الصغيرة.