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جمعية شثاث تحصل على درع التميّز

جمعية شثاث تحصل على درع التميّز

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جمعية شثاث تحصل على درع التميّز

جمعية شثاث تحصل على درع التميّز
http://almnatiq.net/?p=816827
المناطق_فايز السميري
‏على شرف محافظ محافظة ⁧‫الوجه‬⁩ المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه ⁧‫‬⁩حصلت جمعية شثاث على درع التميّز للجهات الخيرية خلال عام ٢٠١٩ وذلك على مستوى منطقة تبوك كما تم تكريم المتطوعين الذين كان لهم دور في العمل التطوعي مع الجمعية  ؛؛
كما تشرفت الجمعية باختيار رئيس مجلس الإدارة الشيخ / مسلم رهيدن الحجوري باختياره لإلقاء الكلمة نيابةً عن الجهات الخيرية المشاركة في هذا الحفل أوضح خلالها أهمية العمل التطوعي وكذلك أهمية توجه الجمعيات من رعوية إلى تنموية وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 كما تقدم بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك و لمحافظ محافظة أملج على ما يولونه من دعم وتشجيع للعمل الخيري وخدمة المجتمع .
من جهة أخرى تقدم رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين وكل من كان له دور في هذا التميّز متمنياً للجميع مزيد من التقدم والنجاح لما يخدم العمل الخيري .
‏سائلين المولى العليّ القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يرزقهم الإخلاص بالقول والعمل .

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