تعليم القصيم” ينهي إنجاز شهادات 180 ألف طالب وطالبة

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم اليوم الخميس 7 / 5 / 1441هـ كافة أعمال اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي 1441هـ لجميع المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) في قطاعي البنين والبنات بعد أن اعتمدت نتائج أكثر من 180 ألف طالب وطالبة وسلمت لهم إشعارات الدرجات والوثائق.

وكانت إدارة تعليم القصيم قد هيئت البيئة والأجواء المناسبة في مدارسها بالقطاعين والتي تلامس الـ1600 مدرسة لتضمن أن يؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم في أجواء تربوية هادئة، كما أنها وبالمشاركة مع إدارة المرور بالمنطقة ومن خلال العمل التكاملي بين الجهات الحكومية نجحت في الخطط الأمنية المرسومة في محيط مدارس البنين والبنات والطرقات المؤدية إليها مما أسهم في القضاء على المعوقات التي قد تؤثر على سير الاختبارات.

من جانبه أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول (بنين ) علي الزميع بأن اللجان العاملة في المدارس قد أنجزت جميع المهام والأعمال المناطة بها بنجاح من خلال عمليات رصد الدرجات واعتماد النتائج وتوزيع الوثائق على الطلاب والطالبات، مشيرًا بأن ذلك يأتي تتويجًا للعمل المسبق والمنظم من قبل قادة وقائدات المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية فيها.

فيما أبانت مديرة إدارة الاختبارات والقبول (بنات) نورة العودة بأن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات في مساندة الميدان، ودعم المدارس من خلال الزيارات الإشرافية، إضافة إلى جهود قادة وقائدات المدارس؛ أثمرت عن نجاح خطة الاختبارات في وقتها المحدد.