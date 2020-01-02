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حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019

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حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019

حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019
http://almnatiq.net/?p=816851
المناطق - واس

نجح برنامج حساب المواطن بالتعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة خلال العام الماضي 2019 م على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع، ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم تتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.
وأضاف القحطاني، أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل مما شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوج البرنامج مؤخرًا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019 على مستوى الوطن العربي الهادفة لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.

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