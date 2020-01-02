أعلنت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية توفر 51 وظيفة شاغرة للائمة والمؤذنين بالعديد من الأحياء داخل مدينة عرعر .
وبدءاً من اليوم ولمدة عشرة أيام يمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني .
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين
أعلنت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية توفر 51 وظيفة شاغرة للائمة والمؤذنين بالعديد من الأحياء داخل مدينة عرعر .
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