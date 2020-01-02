الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

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أعلنت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية توفر 51 وظيفة شاغرة للائمة والمؤذنين بالعديد من الأحياء داخل مدينة عرعر .

وبدءاً من اليوم ولمدة عشرة أيام يمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني .