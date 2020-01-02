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المنطقة الشرقية
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين
http://almnatiq.net/?p=816857
المناطق - واس

أعلنت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية توفر 51 وظيفة شاغرة للائمة والمؤذنين بالعديد من الأحياء داخل مدينة عرعر .
وبدءاً من اليوم ولمدة عشرة أيام يمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني .

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