احدث الأخبار

بلدية راس تنورة : ضبط (87) كليو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين
أبرز المواد
 رئيس وزراء السودان: موقفنا ومصر واحد من سد النهضة
أبرز المواد
 حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019
أبرز المواد
 شرطة الرياض : الإطاحة بوافدين متهمين بجرائم تزوير
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 بومبيو: نشكر قطر على تضامنها بوجه نفوذ إيران الخبيث
أبرز المواد
 قائد القوات الخاصة لامن الطرق يدشن حملة درب السلامة
أبرز المواد
 تعليم القصيم” ينهي إنجاز شهادات 180 ألف طالب وطالبة
منطقة القصيم
 جمعية شثاث تحصل على درع التميّز
منطقة تبوك
 مدير تعليم عنيزة يكرم الموهوبين والموهوبات من طلبة المدارس بالمحافظة 
منطقة القصيم
 شتاء طنطورة يعلن إلغاء حفل “رودجرز” وفرقة “شيك” في العلا
أبرز المواد
بلدية راس تنورة : ضبط (87) كليو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي

بلدية راس تنورة : ضبط (87) كليو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي

المنطقة الشرقية
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

أبرز المواد
رئيس وزراء السودان: موقفنا ومصر واحد من سد النهضة

رئيس وزراء السودان: موقفنا ومصر واحد من سد النهضة

أبرز المواد
حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019

حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019

أبرز المواد

بلدية راس تنورة : ضبط (87) كليو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي

بلدية راس تنورة : ضبط (87) كليو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي
http://almnatiq.net/?p=816860
المناطق - رأس تنورة

قامت بلدية محافظة رأس تنورة مؤخراً بجولات تفتيشية ميدانية شملت المحلات والمنشآت الغذائية وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وكشف رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس/صالح بن محمد القرني أن عدد الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو البلدية على المنشآت الغذائية بلغت (181) جولة شملت (812) محل أسفرت عن احتساب (261) مخالفة وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم التزامهم بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات كما تم ضبط (87) كيلو من المواد الغذائية المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين.

وأشار المهندس صالح القرني إلى أن البلدية تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والحرص على التأكد من سلامة الأغذية وطريقة حفظها وتخزينها وضمان حصول جميع العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية ومدى التزام المنشأة بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر منصة بلاغاتي 940 وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” .

روابط ذات صلة

أمين محافظة ⁧‫حفر الباطن يزور ذوي الطفلة المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة

أمين محافظة ⁧‫حفر الباطن يزور ذوي الطفلة المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة
18 باحثا يتقصون مستوى خدمات الطرق والبلديات في الشرقية

18 باحثا يتقصون مستوى خدمات الطرق والبلديات في الشرقية
أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*