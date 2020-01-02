بلدية راس تنورة : ضبط (87) كليو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي

قامت بلدية محافظة رأس تنورة مؤخراً بجولات تفتيشية ميدانية شملت المحلات والمنشآت الغذائية وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وكشف رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس/صالح بن محمد القرني أن عدد الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو البلدية على المنشآت الغذائية بلغت (181) جولة شملت (812) محل أسفرت عن احتساب (261) مخالفة وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم التزامهم بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات كما تم ضبط (87) كيلو من المواد الغذائية المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين.

وأشار المهندس صالح القرني إلى أن البلدية تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والحرص على التأكد من سلامة الأغذية وطريقة حفظها وتخزينها وضمان حصول جميع العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية ومدى التزام المنشأة بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر منصة بلاغاتي 940 وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” .