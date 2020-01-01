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أمير الجوف يستعرض استعدادات مهرجانات المنطقة ويعلن جائزة سموه للزيتون بقيمة 500 ألف ريال

أمير الجوف يستعرض استعدادات مهرجانات المنطقة ويعلن جائزة سموه للزيتون بقيمة 500 ألف ريال

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أمير الجوف يستعرض استعدادات مهرجانات المنطقة ويعلن جائزة سموه للزيتون بقيمة 500 ألف ريال

أمير الجوف يستعرض استعدادات مهرجانات المنطقة ويعلن جائزة سموه للزيتون بقيمة 500 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=816866
الجوف - محمد الحسن

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، استعداد أمانة المنطقة للمهرجانات السنوية التي تقيمها المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، لأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث استمع سموه خلال اللقاء لاستعدادات المنطقة لمهرجان الجوف الدولي للزيتون.

ووجه سموه بالبدء بتشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان الزيتون المزمع إقامته في 13 / 7 / 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م، والاستعداد بشكل مبكر، وإبرازه بما يتوافق وأهمية هذه الشجرة المباركة والتنسيق بشكل عالي مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الشركات العالمية
للمشاركة في المهرجان وعرض ما لديها من صناعات وطرق تخدم مزارعي المنطقة وتلبي تطلعاتهم، وبما يلبي السوق المحلي.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على اختيار الفعاليات المناسبة والتي ستصاحب المهرجان، معلناً سموه عن جائزة الأمير فيصل بن نواف للزيتون بقيمة 500 ألف ريال، دعماً وتشجيعاً لمزارعي الزيتون للتنافس على جودة الإنتاج.
كما وجه سموه للعمل على تحديد وقت انطلاقة مهرجان التمور في وقت لاحق، والاستفادة من المهرجانات السابقة لتطوير العمل فيه.
من جانبه أعرب المهندس الشرعان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، على دعمهم لمهرجانات المنطقة وتوجيهاتهم المستمرة بأن تكون بالمستوى الذي يليق بالمنطقة ومهرجاناتها ويعكس الصورة المشرفة لها.

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