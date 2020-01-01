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نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء

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نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء

نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء
http://almnatiq.net/?p=816882
المناطق - حائل

في منطقة حائل أدى المصلون صلاة الاستسقاء ،يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وذلك بجامع الملك فهد بحائل .
وأم المصلين الشيخ صلاح العريفي الذي حمد الله وأثنى عليه ، داعياً إلى تقوى الله في السر والعلن .
وقال ” أحسنوا الظن بربكم وعظموا الرجاء والأمل به وظنوا خيراً وجوداً وكرماً ورحمة وغيثاً ،فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين والغني الحميد الواسع الوهاب عظيم الإحسان والعطاء يفتح رحمته على عبادة ” .
وحث الجميع على كثرة الاستغفار واستشعار عظمة الله، مشيراً إلى أن تأخر نزول المطر نوع من أنواع البلاء لا يرفع إلا بتوبة والتوبة انفع ما تكون إذ قرنت بالاستغفار.

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