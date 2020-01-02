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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8397.01 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8397.01 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8397.01 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8397.01 نقطة
http://almnatiq.net/?p=816890
المناطق _ الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 38.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8397.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها،فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، متلايف إيه أي جي العربي، ومجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً،أما أسهم شركات الكثيري، وأسلاك، وسدافكو، والدرع العربي، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسبالارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.02%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وميفك ريت، واتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانتأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، وإتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 66.66 نقطة ليقفل عند مستوى 6880.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتهاأكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 65 آلاف سهم تقاسمتها 541 صفقة.

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